Un attacco è stato sferrato contro una petroliera nello Stretto di Hormuz, ma l’intero equipaggio è riuscito a mettersi in salvo. L’incidente è avvenuto poco dopo un annuncio di un rappresentante governativo statunitense, senza ulteriori dettagli sulla responsabilità. L’attacco solleva preoccupazioni sulla sicurezza dei circa 20.000 marinai presenti in quella zona, già soggetti a tensioni crescenti nel tratto di mare strategico.

? Cosa scoprirai Chi ha sparato contro la petroliera subito dopo l'annuncio di Trump?. Come influirà l'attacco sulla sicurezza dei 20 mila marittimi bloccati?. Perché l'intervento del CENTCOM rischia di far saltare il cessate il fuoco?. Quanto saliranno i prezzi dell'energia a causa delle tensioni nello stretto?.? In Breve CENTCOM impiega 15 mila soldati e 100 velivoli per la missione di scorta.. Ebrahim Azizi avverte che l'intervento statunitense viola il cessate il fuoco.. Blocco iraniano da due mesi coinvolge centinaia di navi e 20 mila marittimi.. Attacco avvenuto a 78 miglia nautiche da Fujairah dopo il piano di Trump.. Una petroliera è stata colpita da proiettili non identificati nello Stretto di Hormuz questo lunedì 4 maggio, subito dopo l’annuncio di Donald Trump riguardante la liberazione delle navi bloccate nel Golfo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Attacco a una petroliera nello Stretto di Hormuz: equipaggio salvo

How Iran Uses Gun Boats to Sieze Ships in the Strait of Hormuz

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