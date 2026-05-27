L’enciclica del Papa critica il pragmatismo della cultura di potenza, definendolo falso. Invita a osservare il mondo così com’è, senza illusioni, e a lavorare per migliorarlo. Il documento sottolinea la necessità di un approccio realistico e responsabile, evitando strategie basate esclusivamente sulla forza o sull’interesse, e promuove un atteggiamento di attenzione concreta verso le sfide sociali e ambientali.

È un Papa democristiano? È un Papa progressista, anche se un po’ meno radicale di Francesco? O è un Papa woke, come gli rinfacciano i Maga? Dato che Robert Francis Prevost è cattolico, incasellarlo è un’operazione di discutibile riduzionismo. Ma nella sua prima enciclica, Magnifica humanitas, dedicata all’Intelligenza artificiale, Leone XIV tratteggia anche i contorni del suo pensiero politico. Che risponde a un’esigenza: salvare il realismo (cristiano) dalle distorsioni della Realpolitik. Il pontefice, in primo luogo, contesta l’utilizzo pretestuoso del pessimismo antropologico e geopolitico per giustificare la «cultura della potenza». Al «falso “realismo”», quello che scambia «la constatazione con la rassegnazione: poiché la forza domina, conclude che deve dominare», ne contrappone uno «sano». 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Salvare il realismo dalla Realpolitik. Nell’enciclica si svela il Prevost politico

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