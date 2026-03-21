Più realismo che cinismo | Paolo Cirino Pomicino un politico quasi profetico

Oggi si è spento Paolo Cirino Pomicino, politico italiano ed europeo, noto per il suo lungo impegno nella Democrazia cristiana. È stato parlamentare e ministro in diverse occasioni, contribuendo alla scena politica nazionale per molti anni. La sua morte segna la fine di una carriera caratterizzata da una presenza costante nel panorama politico italiano.

Paolo Cirino Pomicino, esponente della Democrazia cristiana, a lungo parlamentare italiano ed europeo e più volte ministro è mancato oggi. La sua figura è controversa, i detrattori sottolineano le vicende giudiziarie in cui è stato coinvolto, i sostenitori apprezzano la sua visione politica lucida e disincantata, venata di un senso dell’umorismo e anche di autoironia, come si può vedere leggendo uno dei suoi libri, “La repubblica delle giovani marmotte” in cui dà una visione tutt’altro che retorica dell’esperienza di “un democristiano di lungo corso”. Legato a Giulio Andreotti, nei cui ultimi due governi fu ministro del bilancio e della programmazione, ruolo chiave per definire l’orientamento della politica economica nella fase terminale della prima Repubblica, dal 1989 al fatidico 1992. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

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