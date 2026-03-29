Il 22 e 23 marzo, durante le consultazioni referendarie sulla giustizia, la premier ha affrontato una sconfitta che potrebbe avere ripercussioni sulla sua strategia politica. Il risultato del voto, che si è concluso con una vittoria dei sì, ha portato alcuni analisti a indicare come possibile conseguenza una difficoltà crescente nel mantenere il consenso per le prossime elezioni politiche previste nel 2027.

Dopo la sconfitta al referendum, Meloni affronta un calo di consenso in un contesto internazionale sfavorevole. Con le riforme istituzionali in stallo e l’economia sotto pressione, la premier è chiamata a scegliere una nuova rotta per arrivare al 2027. Il commento di Giuliano Cazzola Il 22, 23 marzo Giorgia Meloni non ha perso solo il referendum sulla giustizia, ma si è candidata a perdere anche le elezioni politiche del 2027. Ovviamente io non sono un indovino né un sondaggista in grado di azzeccare un risultato con tanto anticipo, dimenticando che molti elettori decidono di attribuire il loro voto in data molto vicina all’apertura dei seggi. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Economia e realismo politico. La strada stretta che attende Meloni secondo Cazzola

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