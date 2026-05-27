Salute dentale a Vietri | la scuola e i medici per i più piccoli

Un progetto dedicato alla salute dentale dei bambini è stato avviato nelle scuole di Vietri. Medici specializzati hanno visitato gli studenti, offrendo controlli e consigli. La collaborazione tra i professionisti e le istituzioni scolastiche è stata coordinata da un ente locale, che ha organizzato le attività e gestito le visite. L'iniziativa mira a promuovere pratiche corrette di igiene orale tra i più giovani.

? Punti chiave Come hanno coinvolto i bambini tra i banchi di scuola?. Chi ha coordinato la collaborazione tra medici e istituzioni locali?. Perché questo modello educativo potrebbe essere replicato in tutta la provincia?. Quali abitudini concrete cercano di instaurare i dentisti nelle scuole?.? In Breve Il dirigente Vincenzo Vasti ha coordinato l'incontro presso la scuola primaria di Vietri.. I medici Giulio Ruggieri ed Ermelinda Martorano hanno guidato le attività pedagogiche.. L'iniziativa ANDI Basilicata mira a replicare il modello in altri centri provinciali.. La sinergia tra istituzioni e professionisti sanitari rafforza la rete territoriale locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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