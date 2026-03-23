Roma, 23 mar. (Adnkronos Salute) - Continua a crescere il fenomeno del turismo dentale: nel 2025 ha raggiunto un valore di mercato globale di 4,5 miliardi di dollari, ma si stima una crescita del 14,8% annuo fino al 2035. Mentre circa 200mila italiani scelgono ogni anno di recarsi all'estero per le cure odontoiatriche, un dato ancora più allarmante emerge dal fronte interno: 4,5 milioni italiani, nel 2023, hanno completamente rinunciato alle cure dentistiche per problemi economici. Secondo alcuni esperti del settore la questione non è tanto di prezzo. Max Calore, Ceo di DentaLead, azienda specializzata nel settore odontoiatrico con vent'anni di esperienza e oltre 500 studi dentistici seguiti in Italia, offre una lettura diversa del fenomeno. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Salute: turismo dentale per 200mila italiani, l'esperto: "Non è solo per questione di prezzo"

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