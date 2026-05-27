Andoni Iraola potrebbe non arrivare al Milan, poiché secondo quanto dichiarato da un dirigente, la priorità dell’allenatore è il Crystal Palace. Il club rossonero sembra comunque avere un piano alternativo, anche se non sono stati forniti dettagli specifici su eventuali sostituti. La trattativa con Iraola non ha ancora portato a un accordo e potrebbe non concretizzarsi. Al momento, non ci sono comunicazioni ufficiali riguardo a un possibile cambio di allenatore o a altre strategie di mercato.

Andoni Iraola sembrava a un passo dal diventare il nuovo allenatore del Milan, ma alcune indiscrezioni delle ultime ore rischiano di cambiare tutto. Secondo quanto riportato dal quotidiano basco 'Bilbao Iria', il tecnico non avrebbe intenzione di accettare la corte dei rossoneri: la sua priorità sarebbe quella di restare in Premier League, dove ha fatto molto bene con il Bournemotuh, conducendolo in Europa League per la prima volta nella sua storia. A confermare questa voce è stato Matteo Moretto. Il noto esperto di calciomercato ha parlato degli ostacoli nella trattativa per portare Iraola al Milan nell'ultimo video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Salta Iraola? Moretto conferma: “La sua priorità è il Crystal Palace”, ma il Milan ha un asso nella manica

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