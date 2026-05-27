Il Milan ha scelto Andoni Iraola come candidato principale per la panchina della prossima stagione. Tuttavia, il club londinese del Crystal Palace ha presentato un’offerta concreta, creando una competizione per il tecnico. La decisione finale dipenderà dalla negoziazione tra le parti e dalle preferenze del club rossonero, che si trova di fronte a una scelta tra più opzioni.

Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad AC Milan. I marchi Ac Milan sono di esclusiva proprietà di AC Milan. Supplemento alla Testata Giornalistica serieagoal.it Aut. Trib. Roma n° 9725 del 02102025 Il tecnico basco ha chiuso il ciclo storico al Bournemouth e si prende quarantotto ore per decidere il suo futuro, valutando la proposta rossonera e il rilancio del club londinese. Il Milan ha individuato in Andoni Iraola il profilo prioritario a cui affidare la panchina per la prossima stagione sportiva, ma la dirigenza guidata da Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic deve fare i conti con il forte inserimento del Crystal Palace. Come... 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Iraola davanti al bivio della carriera: il casting del Milan si scontra con il blitz del Crystal Palace

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Iraola candidato in evidenza per il ruolo di allenatore al Crystal Palace.Il club sta valutando diverse opzioni per la posizione di allenatore dopo aver interrotto il rapporto con il precedente staff tecnico.

Andoni Iraola pone le condizioni per accettare l’incarico al Crystal PalaceL’allenatore spagnolo ha dichiarato di essere disposto a considerare l’offerta del club, ma solo se verranno rispettate alcune condizioni.

Argomenti più discussi: MN - Genoa-Milan 1-2, Cardinale e la dirigenza negli spogliatoi: cos’è successo; Dall'Inghilterra: Milan, sondato Iraola per la panchina ?.

Non solo Milan: su Iraola ci sono anche Crystal Palace, Bayer Leverkusen e LiverpoolAndoni Iraola avrebbe rifiutato la proposta del Milan: questo è quanto riporta la testata basca 'Bilbao Hiria'. L'allenatore del Bournemouth, che era già stato contattato dai rossoneri il 15 maggio, a ... sport.sky.it

Contatto Milan-Iraola: Cardinale vuole il basco. E intanto vede RangnickAndoni in prima fila per il dopo Allegri, ma c'è il pericolo Premier. Gerry e Ibra ieri a Vienna per parlare con il ct dell’Austria: possibile ds? Il tecnico va convinto: la famiglia sta bene in Inghi ... gazzetta.it