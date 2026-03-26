Ruben Loftus-Cheek sarà nuovamente disponibile per la partita tra Napoli e Milan dopo più di un mese di assenza. L'allenatore dei rossoneri potrà contare sul centrocampista inglese, che ha recuperato da un problema fisico. La sfida si svolgerà allo stadio Maradona, dove entrambe le squadre cercano punti importanti in campionato.

Ruben Loftus-Cheek torna disponibile per la sfida tra Napoli e Milan dopo oltre un mese di assenza. Il centrocampista inglese sarà convocato e sarà pronto a subentrare eventualmente dalla panchina al Maradona con un dispositivo di protezione al volto dopo la frattura del processo alveolare della mascella. Loftus-Cheek e il ritorno: Allegri conta sul centrocampista. Massimiliano Allegri recupera un’arma tattica importante in vista del confronto con gli azzurri. L’ex Chelsea ha superato i problemi fisici che lo hanno tenuto out e il tecnico ha deciso di aggregarlo al gruppo per la trasferta. La convocazione rappresenta un segnale chiaro: Loftus-Cheek avrà minuti a disposizione qualora la partita lo richieda, anche se inizialmente partirà dalla panchina. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli-Milan: Allegri ritrova un big, avrà un asso nella manica al Maradona

Articoli correlati

L’asso nella manica di Chivu per battere il Milan: titolare…Dopo un periodo di comprensibile rodaggio, dovuto al lungo stop per infortunio, Denzel Dumfries si prepara a riprendersi la fascia destra dell’Inter.

Sanremo 2026, Conti ha l’asso nella manica: ecco chi arriva al posto di PucciSvelato chi prenderà il posto di Andrea Pucci a Sanremo 2026 Manca ormai pochissimo al debutto del Festival di Sanremo… Manca ormai pochissimo al...

Tutto quello che riguarda Napoli Milan Allegri ritrova un big...

Temi più discussi: Milan, Allegri ritrova Loftus-Cheek per la sfida con il Napoli; Napoli, missione Champions o scudetto? Il piano di Conte per il finale di stagione; Le pagelle di Milan-Torino 3-2: Rabiot (7,5) è l'anima dei rossoneri. Allegri risponde al Napoli ed è a -5 dall'Inter; Calendario Milan in Serie A Enilive 2025/2026: tutte le partite.

Milan, si cambia tutto: Allegri pensa al cambio modulo contro il Napoli. Cosa può succedere a LeaoI rossoneri hanno dimostrato di avere sempre un piano B: dal 3-5-2 al 4-3-3, ma molto dipenderà dal recupero dell'attaccante portoghese ... corrieredellosport.it

Milan, ottime notizie in vista del Napoli: ci sarà al Maradona!Il Milan prepara la trasferta contro il Napoli del 6 Aprile con novità importanti sul fronte squadra: un top è recuperato. spaziomilan.it

Loftus-Cheek viaggia verso il rientro in Napoli-Milan. Allegri lo apprezza e il rinnovo ... #LoftusCheek #NapoliMilan #Allegri #milan #SempreMilan x.com

NAPOLI-MILAN VIETATA AI TIFOSI ROSSONERI C'È L'ANNUNCIO - facebook.com facebook