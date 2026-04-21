Salone Mobile | 64esima edizione al via a taglio nastro anche Tajani e La Russa

Da lapresse.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È iniziata la 64esima edizione del Salone internazionale del mobile di Milano, che si svolge a Rho Fiera. Alla cerimonia di apertura sono presenti il presidente del Consiglio e il ministro della Difesa. La manifestazione durerà diversi giorni e vede la partecipazione di numerosi espositori provenienti da tutto il mondo. L'evento rappresenta uno dei principali appuntamenti del settore dell'arredamento e del design.

(LaPresse) Taglio del nastro per la 64esima edizione del Salone internazionale del mobile di Milano, a Rho Fiera. Alla cerimonia di avvio dell’evento presenti il presidente del Senato Ignazio La Russa, il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani, il sindaco di Milano Giuseppe Sala, il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, il presidente dell’Agenzia Ice Matteo Zoppas e la presidente del Salone Maria Porro. In mattinata è attesa anche la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong...🔗 Leggi su Lapresse.it

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