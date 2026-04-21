Salone Mobile | 64esima edizione al via a taglio nastro anche Tajani e La Russa

È iniziata la 64esima edizione del Salone internazionale del mobile di Milano, che si svolge a Rho Fiera. Alla cerimonia di apertura sono presenti il presidente del Consiglio e il ministro della Difesa. La manifestazione durerà diversi giorni e vede la partecipazione di numerosi espositori provenienti da tutto il mondo. L'evento rappresenta uno dei principali appuntamenti del settore dell'arredamento e del design.

(LaPresse) Taglio del nastro per la 64esima edizione del Salone internazionale del mobile di Milano, a Rho Fiera. Alla cerimonia di avvio dell’evento presenti il presidente del Senato Ignazio La Russa, il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani, il sindaco di Milano Giuseppe Sala, il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, il presidente dell’Agenzia Ice Matteo Zoppas e la presidente del Salone Maria Porro. In mattinata è attesa anche la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong...🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Salone Mobile: 64esima edizione al via, a taglio nastro anche Tajani e La Russa Notizie correlate Salone del Mobile di Milano, il taglio del nastro a Rho Fiera. Attesa per la premier Giorgia MeloniMilano, 21 aprile 2026 – È stato tagliato questa mattina il nastro della 64esima edizione del Salone del Mobile a Rho Fiera. Leggi anche: Agropoli, anniversario dell’invasione russa: taglio del nastro per la sezione di letteratura ucraina presso la biblioteca Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Salone del Mobile e Fuorisalone 2026: guida alla Milano Design Week; Chiostri, piscine e palazzi storici: così il Salone del mobile va fuori. La nostra guida; Salone del Mobile 2026: tutto quello che c’è da sapere sulla fiera; Salone del Mobile.Milano. Martedì 21 aprile l’assessora Cappello all’inaugurazione. Salone Mobile: 64esima edizione al via, a taglio nastro anche Tajani e La Russa(LaPresse) Taglio del nastro per la 64esima edizione del Salone internazionale del mobile di Milano, a Rho Fiera. Alla cerimonia di avvio dell’evento presenti il presidente del Senato Ignazio La Russa ... lapresse.it Al via la 64esima edizione del Salone del Mobile, Tajani e La Russa al taglio del nastroMILANO (ITALPRESS) – Taglio del nastro per la 64esima edizione del Salone del Mobile a Rho Fiera Milano. Presenti alla cerimonia, il ministro degli Esteri Antonio Tajani, il presidente del Senato Igna ... italpress.com Salone del Mobile 2026, la presidente Maria Porro: "Il Salone ha il dovere di vivere nella contemporaneità e intercettare i grandi cambiamenti. Due aspetti: Salone Raritas: il luogo in cui diamo valore a ciò che sta dietro alla produzione, ma anche quello che vi x.com Tomorrowland x Salone del mobile Milano facebook