La procura sta indagando sul caso di Salim El Koudri, con l’obiettivo di chiarire il suo stato psichico. È stata richiesta una perizia psichiatrica per valutare eventuali condizioni di disagio mentale. Le indagini si concentrano sull’analisi dei dispositivi elettronici dell’uomo, alla ricerca di elementi che possano spiegare il suo comportamento. Il legale ha commentato la situazione come “una statua di sale”, senza fornire ulteriori dettagli.

Le indagini procedono senza sosta per ‘scovare’ ciò che Salim El Koudri custodiva all’interno dei suoi dispositivi elettronici. Che tra i video o il materiale scaricato vi sia qualcosa di interese investigativo e quindi collegato alla terribile strage del 16 maggio è indubbio, seppur il contenuto non sia ancora stato reso noto. Si ipotizzano diversi scenari: da video collegati ad altre stragi a contenuti di odio razziale, relativamente al popolo italiano, ma non vi sono certezze al momento. Contestualmente la procura procede celermente per confermare o escludere una situazione psicologica ‘compromessa’ dell’indagato. Il Gip, in sede di... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Salim, la procura indaga sul disagio. Chiesta una perizia psichiatrica. Il legale: "È una statua di sale"

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