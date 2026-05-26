La Procura chiede una perizia psichiatrica per Salim El Koudri

La Procura di Modena ha depositato una richiesta ufficiale per una perizia psichiatrica su un uomo di 31 anni, attualmente in custodia. La richiesta riguarda le accuse di strage e lesioni aggravate a suo carico. La decisione arriva dopo il fermo dell’individuo, coinvolto in un episodio che ha portato all’arresto. La perizia servirà a valutare lo stato mentale dell’indagato.

La Procura di Modena ha formalmente richiesto una perizia psichiatrica per Salim El Koudri, il 31enne attualmente in stato di fermo con le pesanti accuse di strage e lesioni aggravate. Lo rende noto l'Ansa. Il giovane si è reso protagonista del drammatico episodio avvenuto sabato 16 maggio 2026. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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