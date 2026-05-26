Modena la procura chiede la perizia psichiatrica per Salim El Koudri Il legale | Necessaria per accertare condizioni e movente

La procura di Modena ha chiesto una perizia psichiatrica per Salim El Koudri, 31 anni, arrestato dopo aver investito sette persone sulla via Emilia e aver tentato di accoltellarne una sabato 16 maggio. Il legale dell’uomo ha dichiarato che l’esame è necessario per verificare le condizioni mentali e il possibile movente. La richiesta segue l’arresto per i reati di strage e lesioni aggravate.

La procura di Modena ha richiesto la perizia psichiatrica per Salim El Koudri, 31enne fermato per «strage e lesioni aggravate», dopo che sabato 16 maggio ha travolto sette persone sulla via Emilia e ha tentato di accoltellarne una. La richiesta è al Gip, per un incidente probatorio. L’iniziativa del pm Luca Masini è stata accolta con favore dalla difesa di El Koudri «non come un modo per sottrarlo alle sue responsabilità, ma come accertamento opportuno, utile e necessario per valutare le sue reali condizioni e i reali moventi che possono averlo spinto», sottolinea l’avvocato Fausto Gianelli, difensore dell’indagato. Perché Salim El Koudri non era più seguito dal centro di salute mentale? Il caso di Modena e cosa prevede la legge italiana per chi è in cura in queste strutture. 🔗 Leggi su Open.online

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