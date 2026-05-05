Cortona ecco il nuovo Consiglio comunale junior | tutte le scuole sono rappresentate
Un Consiglio comunale «junior» che rappresenta tutta la comunità scolastica cortonese. È il risultato concreto di «Ragazzi in Comune», progetto portato avanti dall’Amministrazione comunale con l’adesione degli istituti di istruzione superiore «Signorelli», «Vegni» e la collaborazione degli.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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