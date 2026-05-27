Al Castello di Arechi a Salerno, EnableX ha presentato soluzioni di intelligenza artificiale generativa rivolte alle imprese locali. Durante l’evento, sono stati mostrati esempi pratici di applicazioni in ambito industriale, commerciale e dei servizi. Sono state illustrate tecnologie che permettono di automatizzare processi e migliorare prodotti. Nessuna dichiarazione ufficiale o analisi, solo dimostrazioni di strumenti già disponibili sul mercato.

? Domande chiave Come può l'intelligenza artificiale generativa trasformare concretamente le imprese campane?. Quali tecnologie emergenti verranno presentate per potenziare il tessuto produttivo locale?. Chi guiderà il dialogo tra ricercatori della Federico II e Confindustria?. Come si passa dalla teoria dell'algoritmo all'applicazione pratica nel lavoro?.? In Breve Eventi correlati a Giovi dal 22 al 24 maggio e all'Ex tabacchificio Centola.. Focus su AI, robotica, cybersecurity e quantum computing per le imprese locali.. Collaborazione tra Università Federico II, Confindustria, Comune e Provincia di Salerno.. Appuntamenti gratuiti previsti tra il 21 e il 24 giugno e inizio giugno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Salerno, EnableX al Castello di Arechi: l’innovazione che crea imprese

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