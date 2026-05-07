Salerno City Tour al via | tappe tra centro Castello Arechi e Vietri

È partito il nuovo servizio di bus turistici nel centro di Salerno e nelle zone limitrofe, includendo anche visite al Castello Arechi e a Vietri. Questa iniziativa si rivolge a chi desidera conoscere la città, i suoi monumenti e i paesaggi più suggestivi, offrendo un modo comodo e rapido per spostarsi tra le principali attrazioni. Il servizio è stato avviato con l’obiettivo di facilitare la visita sia ai residenti che ai visitatori.

Debutta ufficialmente il Salerno City Tour, il nuovo servizio bus pensato per cittadini, turisti e crocieristi. La corsa inaugurale è in programma sabato 9 maggio, alle ore 9, con partenza dal Terminal Crociere di Molo Manfredi. Il servizio è promosso in sinergia da Provincia di Salerno, Comune di Salerno e Comune di Vietri sul Mare, con gestione operativa affidata a CMS Consorzio Mobilità Sostenibile Amalfi Coast. Le tappe del Salerno City Tour. Il percorso prevede un itinerario ad anello studiato per valorizzare le bellezze storiche, culturali e paesaggistiche del territorio. Partendo dal Molo Manfredi, il bus attraverserà la città consentendo ai passeggeri di raggiungere e visitare il centro storico.🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Salerno City Tour al via: tappe tra centro, Castello Arechi e Vietri Notizie correlate Salerno, Castello Arechi poco attrattivo: meno di 5 visitatori al giorno durante le Luci d’ArtistaFlop di presenze al Castello Arechi di Salerno, anche nel periodo delle Luci d’Artista. Ponte di Pasqua, Salerno apre musei e siti culturali: Castello Arechi e Giardino della Minerva protagonistiSalerno si prepara al ponte di Pasqua puntando sulla valorizzazione del proprio patrimonio culturale. Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: 1° May Day 2026; Festa del Lavoro: gli appuntamenti a Salerno e provincia; Super Casarano, si salva la Casertana; 1MayDay a Salerno: Musica, Diritti e Lavoro al Teatro Augusteo per la Nona Edizione. Debutta il Salerno City Tour con la corsa inaugurale, sabato 9 maggio alle 9:00Stampa La mobilità turistica del nostro territorio si arricchisce di un nuovo, fondamentale tassello con la corsa inaugurale del servizio bus Salerno City Tour, che si terrà ufficialmente sabato 9 m ... salernonotizie.it “Salerno City Tour”, corsa inaugurale, sabato 9 alle 9:00 https://cronachesalerno.it/salerno-city-tour-corsa-inaugurale-sabato-9-alle-900/ - facebook.com facebook