La Salernitana ha perso 2-0 a Brescia, eliminata dai playoff di Serie B. Dopo un errore difensivo, Crespi ha segnato un gol rapido. Nel finale, Vido ha segnato il raddoppio. La squadra salernitana si ferma nel tentativo di accedere alla promozione. Le decisioni di mister Cosmi e l’errore di Anastasio sono al centro delle critiche. La partita si è conclusa con il risultato definitivo, impedendo ai granata di proseguire la corsa.

I granata cadono 2-0 al Rigamonti e salutano i playoff. Decisivo il gol lampo di Crespi dopo una clamorosa disattenzione difensiva: nel finale il raddoppio di Vido chiude i conti. La corsa della Salernitana verso la Serie B si ferma al Rigamonti. Il Brescia vince 2-0 e vola in finale playoff al termine di una partita in cui ai granata è mancata soprattutto la capacità di reagire dopo l’inizio choc. A indirizzare immediatamente il match è stato il gol di Crespi dopo appena due minuti, nato da una grave ingenuità difensiva di Anastasio e da un’uscita complicata di Donnarumma, rimasto anche infortunato nell’azione. Da quel momento la squadra di Cosmi ha avuto praticamente tutta la partita per provare a rimettersi in carreggiata, ma ha prodotto troppo poco offensivamente. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Salernitana, il sogno Serie B si spegne a Brescia: errore shock di Anastasio e scelte di Cosmi nel mirino

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