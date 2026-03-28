Oggi si gioca la partita tra Potenza e Salernitana. Il giocatore Carriero ha ricevuto uno sconto di squalifica, permettendogli di scendere in campo. Il tecnico Cosmi ha deciso le formazioni e le strategie da adottare per questa sfida. Le condizioni climatiche sono fredde, ma non si prevedono modifiche al programma.

E' stato accolto il ricorso per la riduzione delle giornate di stop inflitte al centrocampista ex Trapani. Adesso è tra i candidati ad una maglia da titolare Non sarà possibile sottrarre Potenza-Salernitana alla morsa del freddo, ma nel frattempo il club granata è riuscito a togliere le ragnatele che imprigionavano Carriero. E' stato infatti accolto il ricorso per le due giornate di squalifica; la prima era stata già scontata e quindi il centrocampista ex Trapani è disponibile oggi allo stadio Viviani (fischio d'inizio alle ore 14.30). Non solo è convocato, ma si candida anche ad una maglia da titolare. Il tecnico granata deve risolvere una serie di ballottaggi: a centrocampo ha intenzione di riconfermare Di Vico e poi le altre due maglie utili se le giocano in quattro. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

© Salernotoday.it - E' il giorno di Potenza-Salernitana: sconto di squalifica per Carriero, le scelte di Cosmi

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