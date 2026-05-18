Pensionato accusato di molestie su una minore arrestato

Un pensionato è stato arrestato nel Vallo di Diano, nel Salernitano, con l’accusa di aver molestato una minore. L’uomo, di età avanzata, è stato fermato dalla polizia dopo che sono emerse le prime testimonianze e prove a suo carico. Le indagini sono ancora in corso per chiarire i dettagli dell’accaduto. La notizia ha suscitato attenzione nella comunità locale, che attende eventuali sviluppi sul procedimento giudiziario.

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