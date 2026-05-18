Pensionato accusato di molestie su una minore arrestato

Da anteprima24.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un pensionato è stato arrestato nel Vallo di Diano, nel Salernitano, con l’accusa di aver molestato una minore. L’uomo, di età avanzata, è stato fermato dalla polizia dopo che sono emerse le prime testimonianze e prove a suo carico. Le indagini sono ancora in corso per chiarire i dettagli dell’accaduto. La notizia ha suscitato attenzione nella comunità locale, che attende eventuali sviluppi sul procedimento giudiziario.

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Tempo di lettura: < 1 minuto Un anziano pensionato è stato arrestato nel Vallo di Diano, nel Salernitano, con l’accusa di molestie ai danni di una minorenne. Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri della compagnia di Sala Consilina su disposizione dell’autorità giudiziaria. L’indagine, coordinata dalla procura di Lagonegro, è scattata in seguito alla denuncia presentata dai familiari della ragazza, che ha tra i 14 e i 15 anni. Secondo quanto emerso dagli accertamenti, l’uomo, legato alla famiglia da vincoli di parentela, è accusato di molestie. Per lui è scattata la misura cautelare degli arresti domiciliari. Sul caso viene mantenuto il massimo riserbo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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