Il 3 maggio, dopo gli ottimi risultati di share della settimana scorsa, torna l'appuntamento pomeridiano con il salotto di Domenica In. A partire dalle ore 14 circa, su Rai 1, Mara Venier accoglierà il pubblico dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma per un evento televisivo che promette emozioni, tanta musica e grandi ospiti. Al fianco della padrona di casa, come sempre, la squadra composta da Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio, pronti a scandire i ritmi dello storico format domenicale. Ad aprire la trasmissione sarà Al Bano, con una lunga intervista che attraversa carriera e vita privata, arricchita da esibizioni dei suoi brani più noti con l’accompagnamento al pianoforte del maestro Alterisio Paoletti.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Domenica In, gli ospiti del 3 maggio da Serena Brancale a Luciana Littizzetto

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