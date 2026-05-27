"Credo che la sinistra non debba abbandonare i suoi istinti ideali e la sua voglia di occuparsi di problematiche mondiali, ma è anche vero che deve molto guardare alla concretezza, il voto infelice di Venezia può insegnare qualcosa". Il sindaco Beppe Sala torna a suonare la sveglia al Pd, che si sente già la vittoria in tasca a Milano nel 2027. Una decina di giorni fa aveva già dichiarato che "la partita è aperta, il centrodestra può giocarsela e sarà determinante la scelta dei candidati". All'indomani della tornata per le Comunali, con la vittoria a sorpresa al primo turno del centrodestra a Venezia con Simone Venturini, torna ad accendere l'"allarme rosso". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Sala sveglia (ancora) il Pd. "Meno questioni mondiali Adesso più concretezza"

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