Durante una trasmissione su un canale televisivo, un giornalista ha affermato che il Partito Democratico ha spesso votato in modo simile alla destra su questioni chiave. Ha anche commentato di aver sperato che l’elezione di una nuova leader portasse a una svolta su temi come pace, ambiente e disarmo, ma ha sottolineato che le aspettative non sono state confermate.

“Io credevo quando è stata eletta Elly Schlein che avrebbe dato seguito a quello che aveva sempre detto sulla pace, sull’ambiente, sul disarmo, ecc. Noto che ha galleggiato per cui sulla guerra il Pd ha votato sempre con la Meloni, sul riarmo europeo ha votato sempre con la Meloni, sulle censure agli intellettuali che raccontavano storie diverse, sulle guerre e sull’ignobile attacco alla Biennale di Venezia, perché osa invitare gli artisti e gli intellettuali russi a portare le loro”. Queste le parole del direttore de Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio ospite ad Accordi&Disaccordi, il talk condotto da Luca Sommi, in onda in prima serata tutti i sabati sul Nove.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Travaglio sul Nove: “Il Pd sulle questioni fondamentali ha votato sempre come la Meloni”

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