A Saint-Vincent è stato inaugurato il Bar Étoile, che si trova nell’edificio che ospitava la gelateria Ali Babà. Il locale ora offre servizi di colazione e dispone di dieci nuove camere sopra il bar, recentemente ristrutturate. Le camere sono state rinnovate per adattarsi alla nuova destinazione d’uso, senza modificare l’aspetto esterno dell’edificio. La struttura combina ora un’attività di ristorazione con alloggi, mantenendo la posizione nel centro della città.

? Punti chiave Cosa cambierà nel locale che prima era la gelateria Ali Babà?. Come sono state trasformate le 10 camere sopra il bar?. Quale elemento musicale unico potrà suonare gli ospiti da maggio?. Perché questa nuova gestione punta a coprire l'intera giornata?.? In Breve Apertura il 12 marzo in viale Piemonte al posto della gelateria Ali Babà. Servizio continuativo dalle 7:00 alle 1:00 per residenti e turisti. Disponibilità di un pianoforte a coda per gli ospiti dalla metà di maggio. Modello multifunzionale con 10 camere per il settore turistico di Saint-Vincent. Il 12 marzo scorso in viale Piemonte a Saint-Vincent è ripartita la vita del Bar Étoile, che ha preso il posto della storica gelateria Ali Babà con una nuova proposta commerciale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Saint-Vincent: nasce il Bar Étoile tra colazioni e 10 nuove camere

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