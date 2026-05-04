Saint-Vincent | volano i VIP incassi da 6 milioni a aprile

A Saint-Vincent, ad aprile, gli incassi hanno raggiunto circa 6 milioni di euro, trainati dall'afflusso di clienti VIP. Questa crescita ha portato a un aumento delle entrate rispetto ai mesi precedenti, grazie soprattutto alla presenza di nuovi clienti di alto livello. Tra le attività più frequentate ci sono stati i giochi più tradizionali, anche se alcuni giochi da tavolo stanno perdendo terreno rispetto a quelli più popolari come il Black Jack.

? Cosa scoprirai Quali giochi da tavolo stanno perdendo terreno rispetto al Black Jack?. Come hanno fatto i nuovi clienti VIP a far impennare gli incassi?. Perché i giochi elettronici mantengono una stabilità superiore ai tavoli classici?. Cosa spinge oltre 27.000 persone a scegliere il casinò valdostano?.? In Breve Clientela VIP cresciuta del 16% con 27.030 presenze totali ad aprile.. Giochi elettronici hanno generato 3.378.608 euro di fatturato nel mese.. Settore tavoli ha incassato 2.834.677 euro tra Craps e Black Jack.. Incassi totali di 6.213.285 euro in linea con media quinquennio 2022-2026.. Il Casinò de la Vallée di Saint-Vincent ha registrato un incremento del 16% della clientela VIP durante il mese di aprile, con ricavi complessivi che hanno toccato i 6 milioni 213.🔗 Leggi su Ameve.eu

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