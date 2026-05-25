Nel settembre 2027, la capitale ospiterà una tappa del circuito di vela SailGP. La gara si svolgerà il 11 e 12 settembre in una location ancora da definire. L’evento coinvolge imbarcazioni ad alta velocità e attrae team internazionali. La decisione è stata comunicata dagli organizzatori, che hanno scelto Roma come sede per questa competizione. La città diventa così una delle tappe del circuito mondiale di vela di alto livello.

L’alta velocità della vela mondiale sceglie Roma. L’11 e 12 settembre 2027 il circuito internazionale di SailGP approderà nella capitale italiana inaugurando una partnership triennale con Roma Capitale e Regione Lazio, in quello che si annuncia già come uno degli appuntamenti sportivi più spettacolari del Mediterraneo. Non un semplice campo di regata, ma un vero e proprio Race Stadium affacciato sul mare di Ostia: il Porto Turistico di Roma e le spiagge limitrofe diventeranno il cuore pulsante della prima edizione dell’ Italy Sail Grand Prix Rome. Due giornate di sfide ad altissima velocità, con gli F50 — i catamarani più rapidi al mondo — pronti a trasformare il litorale romano in un’arena internazionale dove sport, spettacolo e innovazione si incontrano. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - SailGP sceglie Roma: nel 2027 la Capitale diventa arena mondiale della vela ad alta velocità

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