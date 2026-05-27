Sagra parrocchiale del SS Crocifisso

Dal 22 maggio al 7 giugno si svolge a Padova la festa patronale per il 60° anniversario della chiesa del SS. Crocifisso. La celebrazione include numerosi eventi e incontri, in occasione del ricorrenza della costruzione dell’edificio religioso. La sagra parrocchiale prevede attività e momenti di aggregazione per la comunità locale, con un programma che si estende per più di due settimane.

Nel 60° anniversario della costruzione della chiesa del SS. Crocifisso in Padova, torna dal 22 maggio al 7 giugno la festa patronale con molti appuntamenti e occasioni di incontro. Sotto la locandina il saluto del parroco, padre Mauro Pizzighini.Anche quest’anno organizziamo il torneo del. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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Processione del SS Crocifisso 2026

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