Programma ufficiale Festa del SS Crocifisso 2026

Da monrealelive.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il programma ufficiale per la 400ª edizione dei festeggiamenti del SS. Crocifisso nel 2026 include un evento al Teatro Imperia sabato 25 aprile alle 20:30, con lo spettacolo e inchiesta di Sigfrido Ranucci intitolato

400ª Edizione Festeggiamenti SS. Crocifisso 2026 Sabato 25 Aprile 20:30 – Teatro Imperia: spettacoloinchiesta con Sigfrido Ranucci “Diario di un trapezista” 22:20 – Piazza Guglielmo II: presentazione video mapping “400ª Festa del SS. Crocifisso” 22:30 – Piazza Guglielmo II: spettacolo Vertical Dance sulle pareti del Duomo Domenica 26 Aprile 09:30 – Campo Conca d’Oro: memorial. L'articolo proviene da Monreale Live.🔗 Leggi su Monrealelive.it

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Video Il ritorno della Festa del Santissimo Crocifisso a Calatafimi-Segesta

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