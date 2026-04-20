Programma ufficiale Festa del SS Crocifisso 2026
Il programma ufficiale per la 400ª edizione dei festeggiamenti del SS. Crocifisso nel 2026 include un evento al Teatro Imperia sabato 25 aprile alle 20:30, con lo spettacolo e inchiesta di Sigfrido Ranucci intitolato
400ª Edizione Festeggiamenti SS. Crocifisso 2026 Sabato 25 Aprile 20:30 – Teatro Imperia: spettacoloinchiesta con Sigfrido Ranucci “Diario di un trapezista” 22:20 – Piazza Guglielmo II: presentazione video mapping “400ª Festa del SS. Crocifisso” 22:30 – Piazza Guglielmo II: spettacolo Vertical Dance sulle pareti del Duomo Domenica 26 Aprile 09:30 – Campo Conca d’Oro: memorial. L'articolo proviene da Monreale Live.🔗 Leggi su Monrealelive.it
Il ritorno della Festa del Santissimo Crocifisso a Calatafimi-Segesta
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