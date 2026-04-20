Il Comune di Monreale ha versato un acconto di 13.664 euro alla ditta “Eleonora De Giuseppe”, con sede a Giurdignano, per l’allestimento delle luminarie artistiche legate ai festeggiamenti del Santissimo Crocifisso. La cifra rappresenta una parte della spesa complessiva di 68.000 euro destinata alle decorazioni luminose in occasione dell’evento religioso. La ditta si occupa dell’installazione delle luminarie per il periodo dei festeggiamenti.

Il Comune di Monreale ha liquidato un acconto di 13.664 euro alla ditta individuale “Eleonora De Giuseppe”, con sede a Giurdignano, in provincia di Lecce, per l’installazione delle luminarie artistiche in occasione dei festeggiamenti del Santissimo Crocifisso. Lo stabilisce la determinazione dirigenziale, firmata dal dirigente ragioniere generale Pietroantonio Bevilacqua. La somma corrisponde al 20% dell’importo complessivo del contratto, pari a 68.320 euro IVA inclusa, così come previsto dal capitolato speciale d’appalto. L’incarico era stato affidato con determinazione n. 1714 del 17 aprile scorso e riguarda la fornitura, l’allestimento e la messa in funzione delle luminarie nel periodo compreso tra il 24 aprile e il 4 maggio 2026.🔗 Leggi su Monrealelive.it

© Monrealelive.it - Monreale, spesa di 68mila euro per le luminarie del SS. Crocifisso

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