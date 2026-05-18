L’agnello pasquale torna protagonista a maggio | Favara punta sulla destagionalizzazione del suo dolce simbolo

A maggio, l’agnello pasquale torna al centro dell’attenzione a Favara, dove si lavora per rendere il dolce simbolo della città più presente durante tutto l’anno. L’obiettivo è trasformare questa specialità in un elemento riconoscibile e attrattivo per il turismo, promuovendone la diffusione oltre il periodo pasquale. La strategia prevede di valorizzare la tradizione culinaria locale e di incentivare la sua presenza nelle iniziative turistiche, con l’intento di favorire la destagionalizzazione.

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