Sagra dell’asparago eventi per 10 giorni e grandi esperienze per il palato | quando si celebra il vero Re di Santena

La 93ª edizione della Sagra dell’Asparago si terrà a Santena dal 15 al 24 maggio 2026, con dieci giorni di eventi dedicati alla tradizione agricola e alle specialità locali. La manifestazione, promossa dalla Pro Loco e dal Comune, prevede degustazioni, spettacoli e iniziative che coinvolgono il centro urbano. Durante la sagra si celebrano le eccellenze dell’asparago, considerato il vero “Re” della festa, con un programma ricco di appuntamenti per il pubblico di tutte le età.

Tradizione agricola, eccellenze locali e promozione del centro urbano. È questo che significa per Santena la Sagra dell’Asparago (93esima edizione), in programma da venerdì 15 a domenica 24 maggio 2026, organizzata dalla Pro Loco e dal Comune di Santena. L’edizione 2026 sarà la prima a utilizzare.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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