Sagra della tellina a Passoscuro

Da romatoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dal 29 al 31 maggio, Passoscuro ospiterà la 48esima edizione della Sagra della Tellina. La manifestazione si svolgerà lungo le strade del paese, con bancarelle e stand dedicati alla degustazione delle telline, un prodotto locale. Sono previste attività di intrattenimento e musica dal vivo per tutto il fine settimana. La sagra richiama visitatori da diverse zone vicine, attirando appassionati e famiglie.

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Dal 29 al 31 maggio, Passoscuro si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi del territorio: la 48esima Sagra della Tellina.La manifestazione, da quasi mezzo secolo, celebra i sapori del mare, la tradizione locale e il piacere di stare insieme.Per tre giorni, visitatori e residenti. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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Sagra della Tellina Passoscuro dal 29 al 31 maggio

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