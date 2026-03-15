Maniace la Sagra della Ricotta e della Provola ottiene il riconoscimento di Sagra di Qualità

La Sagra della Ricotta e della Provola dei Nebrodi DOP si svolge a Maniace, attirando numerosi visitatori ogni anno. Recentemente, questa manifestazione è stata riconosciuta come “Sagra di Qualità” dall’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia. Il riconoscimento viene assegnato sulla base di determinati standard di qualità e organizzazione, valorizzando le tradizioni locali legate alla produzione di formaggi.

Importante riconoscimento per il Comune di Maniace. La Sagra della Ricotta e della Provola dei Nebrodi DOP ha ottenuto il prestigioso marchio di “Sagra di Qualità”, attribuito dall’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia (UNPLI). L’assessore ha ricordato come il percorso sia iniziato lo scorso anno, quando l’amministrazione Parasiliti ha deciso di coinvolgere la Pro Loco nell’organizzazione dell’evento, con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione tra istituzioni, produttori, commercianti e cittadini. Un metodo di lavoro condiviso che ha portato alla conquista del marchio di qualità. CataniaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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