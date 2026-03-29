Surfcasting; Fregene Maccarese e Passoscuro sugli scudi

Il 29 marzo 2026 si è svolta una gara di surfcasting nelle località di Fregene, Maccarese e Passoscuro, con numerosi partecipanti. La competizione si è conclusa nel tardo pomeriggio, attirando appassionati provenienti da diverse aree della regione. Durante l'evento sono stati raccolti dati sulle catture e si sono svolte varie attività legate alla pesca sportiva.

Fregene, 29 marzo 2026 – Grande partecipazione per la competizione di surfcasting che si è conclusa a Fregene con la cerimonia di premiazione, dopo aver fatto registrare numeri record e confermato il litorale di Fregene, Maccarese e Passoscuro, come uno dei tratti di gara più ambiti a livello nazionale. L’evento, promosso dall’ASD Passoscuro Surfcasting sotto la guida del presidente Gianluca Verignelli, si è distinto per la gestione impeccabile e per la forte sinergia con l’amministrazione comunale, che ha garantito il massimo supporto alla riuscita della manifestazione. Alla cerimonia ha preso parte il consigliere comunale Massimiliano Catini. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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