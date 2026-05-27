Sagra della Tellina a Passoscuro al via la 48esima edizione
A Passoscuro prende il via la 48esima edizione della Sagra della Tellina, organizzata dalla Pro Loco e patrocinata dal Comune di Fiumicino. L’evento si svolgerà nel fine settimana e prevede la degustazione di telline, con stand e attività legate alla tradizione locale. La manifestazione è alla sua quarta decade, coinvolgendo volontari e aziende del territorio. Non sono stati comunicati dettagli sul programma o sui partecipanti.
Fiumicino, 27 maggio 2026 – Passoscuro si prepara alla 48esima edizione della Sagra della Tellina, organizzata dalla Pro Loco e patrocinata dal Comune di Fiumicino. La manifestazione si svolgerà da venerdì 29 a domenica 31 maggio 2026 e, per consentire il regolare svolgimento dell’evento, sarà istituita una disciplina provvisoria del traffico. Le modifiche riguarderanno diversi tratti viari della località, con chiusure al traffico veicolare e divieti di sosta con rimozione forzata, validi anche per i veicoli muniti di speciali autorizzazioni in deroga. Le strade chiuse per la Sagra della Tellina. Le prime limitazioni scatteranno già da giovedì 28 maggio. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Notizie e thread social correlati
Sagra della tellina a PassoscuroDal 29 al 31 maggio, Passoscuro ospiterà la 48esima edizione della Sagra della Tellina.
Camminata della Salute, le foto della 48esima edizioneIl primo maggio a Pistoia si è svolta la 48ª edizione della Camminata della Salute, evento che ha coinvolto circa 200 partecipanti.
Temi più discussi: Sagra della Tellina 2026: il programma completo dai piatti di pesce ai comici di Zelig; Sul territorio di Fiumicino feste patronali, di quartiere, sagre, apripista dell'estate: ecco le date aggiornate; Dal concerto della PFM ai banchi gastronomici: torna la Sagra della Porchetta alle porte di Roma; Cosa fare nel Lazio il 23-24 maggio: guida alle sagre e ai mercatini da non perdere.
DOMENICA 31 MAGGIO h. 21:00 Act #1 e h. 23:00 Act #2 ASILO REPUBLIC Asilo Republic Roma #sagradellatellina2026 #passoscuro #prolocopassoscuro facebook
Sagra della Tellina a Passoscuro, al via la 48esima edizioneLa manifestazione, organizzata dalla Pro Loco e patrocinata dal Comune di Fiumicino, si svolgerà dal 29 al 31 maggio ... ilfaroonline.it
Fiumicino, la Sagra della Tellina torna con una novità: marchio De.C.O. per gli spaghettiOggi a Fiumicino torna, finalmente, la Sagra della Tellina dopo due anni di stop dovuti alla pandemia. Queste le parole dell'assessora alle Attività Produttive Erica Antonelli. Ed è un ritorno in ... leggo.it