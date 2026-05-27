Sagra della Tellina a Passoscuro al via la 48esima edizione

Notizia in breve

A Passoscuro prende il via la 48esima edizione della Sagra della Tellina, organizzata dalla Pro Loco e patrocinata dal Comune di Fiumicino. L’evento si svolgerà nel fine settimana e prevede la degustazione di telline, con stand e attività legate alla tradizione locale. La manifestazione è alla sua quarta decade, coinvolgendo volontari e aziende del territorio. Non sono stati comunicati dettagli sul programma o sui partecipanti.