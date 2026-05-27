Sacmi lavoratori in sciopero | presidi a Sassuolo e protesta generale di gruppo
I lavoratori della Sacmi Impianti di Sassuolo hanno deciso di fermarsi oggi, mercoledì 27 maggio, in segno di protesta. Hanno incrociato le braccia per quattro ore e si sono radunati davanti ai cancelli dell’azienda in via Emilia Romagna. La manifestazione ha coinvolto l’intero gruppo e ha visto la presenza di un presidio di fronte alla sede.
I lavoratori della Sacmi Impianti di Sassuolo hanno incrociato le braccia nella giornata di oggi, mercoledì 27 maggio, dando vita a uno sciopero di quattro ore accompagnato da un presidio davanti ai cancelli della sede di via Emilia Romagna. L'iniziativa di protesta, che fa seguito alle prime. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
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