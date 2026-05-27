Oggi alla Sacmi Impianti di Sassuolo si è svolto un nuovo sciopero di quattro ore accompagnato da un presidio. La protesta segue le mobilitazioni del mese scorso dei lavoratori dell’azienda. Nessuna comunicazione ufficiale sulle motivazioni specifiche dell’astensione. La protesta si è svolta senza incidenti o interruzioni significative delle attività aziendali. La direzione non ha rilasciato dichiarazioni sulla situazione.

Dopo le proteste del mese scorso, nuovo sciopero di quattro ore con presidio, oggi alla Sacmi Impianti di Sassuolo. L’iniziativa, che prenderà forma di fronte ai cancelli della sede dell’azienda in via Emilia Romagna, si inserisce nel pacchetto di 8 ore di sciopero votate dall’assemblea dei lavoratori a fronte della chiusura aziendale per l’introduzione di un contratto integrativo, che aveva portato a una prima iniziativa di sciopero lo scorso 15 aprile. In Sacmi Impianti lavorano circa 80 persone, di cui 60 impiegati e 20 operai: "La discussione con l’azienda – spiega la Fiom Cgil - si infatti era interrotta a fronte dell’indisponibilità a discutere degli elementi economici della piattaforma votata e presentata dai lavoratori, e in particolare a fronte della chiusura in merito all’introduzione di un Premio di Risultato". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sassuolo, stato di agitazione alla Sacmi Impianti. Nuovo sciopero di quattro ore con presidio

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