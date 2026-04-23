In Toscana il 25 aprile e il 1 maggio saranno caratterizzati da scioperi nel settore del commercio. Durante la Festa dei lavoratori si prevedono anche proteste che coinvolgeranno più categorie di lavoratori con uno sciopero generale. La mobilitazione si svolgerà in diverse località della regione, influenzando attività commerciali e servizi pubblici. Le manifestazioni sono state annunciate da organizzazioni sindacali e coinvolgeranno vari settori del lavoro.

Firenze, 23 aprile 2026 – Due giornate di festa che si trasformano anche in mobilitazione. In Toscana il 25 aprile e il 1 maggio saranno segnati da scioperi nel settore del commercio, mentre per la Festa dei lavoratori è previsto anche uno sciopero generale che coinvolgerà più categorie. A proclamare l’astensione dal lavoro nei negozi sono Filcams Cgil e Uiltucs Uil regionali, che chiedono di fermare le aperture nelle festività civili e religiose. “Si può e si deve far festa: è arrivato il momento di ripensare alla dimensione umana e sociale di queste giornate che rappresentano date fondamentali per la democrazia e la libertà. Libertà di vivere e di lavorare, con dignità”, spiegano i sindacati.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sciopero 25 aprile e 1 maggio, stop nel commercio e protesta generale in Toscana

Notizie correlate

25 aprile e Primo Maggio, Filcams Cgil e UilTucs Toscana proclamano sciopero nel commercio"Il 25 Aprile, Festa della Liberazione, e il 1° Maggio, Festa del Lavoro, si può e si deve far festa.

"Il lavoro nelle festività civili e religiose non è un obbligo": sciopero del commercio il 25 Aprile e Primo Maggio"Il 25 Aprile, Festa della Liberazione, e il 1° Maggio, Festa del Lavoro, si può e si deve far festa".

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Sciopero dei trasporti aprile 2026: calendario e orari città per città; Sciopero autotrasportatori fino al 25 aprile: sospeso il blocco; Sciopero degli autotrasportatori dal 20 al 25 aprile, rischio scaffali vuoti; Sciopero autotrasportatori, Longo: Stop sospeso dopo investimento camionista.

25 aprile e 1 maggio, Filcams Cgil e UilTucs 'in Toscana sciopero commercio'Uno sciopero del commercio in Toscana è stato proclamato da Filcams Cgil e Uiltucs Uil regionali per il 25 aprile e l'1 maggio. (ANSA) ... ansa.it

Il lavoro nelle festività non è obbligo, proclamato sciopero del commercio 25 aprile e 1° maggioIl 25 Aprile, Festa della Liberazione, e il 1° Maggio, Festa del Lavoro, si può e si deve far festa. Adesso basta: è arrivato il momento di ripensare ... gonews.it

Sit-in di protesta di migliaia di lavoratori davanti all'enorme stabilimento di produzione di chip #Samsung a #Pyeongtaek, in #Corea del Sud, in vista di un possibile sciopero il mese prossimo che potrebbe interrompere le forniture globali di semiconduttori. x.com

25 aprile e 1° maggio: UILTuCS Toscana e Filcams proclamano lo sciopero del commercio - facebook.com facebook