Sacerdoti derubati parla il finto avvocato | Sono un cretino mi hanno dato solo duemila euro

Un uomo ha dichiarato in tribunale di aver ricevuto solo duemila euro dopo aver commesso un furto ai danni di sacerdoti. Durante l’udienza, ha spiegato di aver agito per questo importo, definendosi “un cretino” e ammettendo di non aver mai ottenuto nulla di più consistente. La sua testimonianza è stata resa il 26 maggio e riguarda il motivo alla base del suo comportamento.

«Perché l’ho fatto? Perché sono un cretino. Non ho mai ricevuto niente, se non duemila euro». Lo ha raccontato Antonio Calabrese nella mattinata dal 26 maggio in tribunale. L’uomo è accusato di aver fatto parte di un’associazione per delinquere che negli anni scorsi ha truffato e derubato tre. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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