A Matera, una donna di 11 mila euro è stata truffata da un giovane di 19 anni di Avellino che, fingendosi un avvocato e coinvolgendo il fratello in un finto incidente, ha ingannato l’anziana. La polizia ha arrestato il ragazzo, che aveva ideato una truffa basata su una serie di menzogne per ottenere il denaro.

Eseguito un arresto dalla Polizia di Stato di Matera, che ha portato all’esecuzione di una misura cautelare nei confronti di un 19enne originario della provincia di Avellino. Il giovane è gravemente indiziato di truffa aggravata ai danni di un’anziana donna, avvenuta il 22 febbraio 2025 a Matera. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la vittima sarebbe stata raggirata con la scusa di un grave incidente stradale che avrebbe coinvolto un suo familiare, inducendola a consegnare 11.000 euro e numerosi monili in oro. Le indagini e la ricostruzione dei fatti Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio quando la vittima, una donna anziana residente a Matera, è stata contattata telefonicamente da un uomo che si è spacciato per avvocato. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Finto incidente del fratello e finto avvocato, donna truffata a Matera per 11mila euro: un arresto

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