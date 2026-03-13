Passeggia con il cane e vede un ragazzo a terra in piazza privo di sensi Soccorsi disperati | morto a 25 anni

Un passante che passeggiava con il suo cane in piazza ha notato un ragazzo a terra privo di sensi. Sono stati chiamati i soccorsi, che sono intervenuti subito, e anche il parroco del paese si è unito alle operazioni di assistenza. Il giovane è stato trasferito urgentemente all'ospedale di Bergamo, ma purtroppo è deceduto poco dopo.

La vittima è Lorenzo Comensoli. Abitava a pochi metri dal luogo della tragedia È stato un passante che passeggiava in strada con il suo cane a notarlo. Era a terra, esanime. I soccorsi sono stati immediati, con l'intervento anche del parroco del paese, e il giovane è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Bergamo. Purtroppo, le speranze si sono infrante dopo poche ore: un nuovo arresto cardiaco, durante la notte, ha reso vani tutti i tentativi di rianimazione. Lorenzo Comensoli aveva solo 25 anni. Originario di Malegno, viveva a Cividate Camuno (comune della Val Camonica, in provincia di Brescia), a pochi passi da piazzale Giacomini e dai giardini dell'oratorio, proprio dove si è consumata la tragedia. 🔗 Leggi su Today.it

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