Nelle prime ore di giovedì 26 marzo, la Croce Gialla di Ancona è intervenuta per soccorrere due persone trovate prive di sensi a terra. In un primo momento si pensava a un incidente stradale causato da un pirata della strada, ma successivamente è stato accertato che entrambe le persone avevano assunto quantità eccessive di alcol.

L'uomo, vittima dell'abuso etilico, è stato portato al pronto soccorso di Torrette dalla Croce Gialla, impegnata poco dopo in un intervento abbastanza simile in un altro quartiere della città ANCONA – Nel corso delle prime ore di giovedì 26 marzo la Croce Gialla di Ancona è intervenuta in aiuto di due persone che avevano esagerato con l’assunzione di alcol. Il primo soccorso è stato prestato a un cittadino tunisino di 32 anni, trovato privo di sensi tra via Almagià e via De Gasperi. Alcuni di coloro che hanno allertato il 118 ipotizzava che l’uomo potesse essere stato investito da qualche pirata della strada, vista anche la ferita in testa che si era procurato cadendo. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

© Anconatoday.it - Trovato a terra privo di sensi, lo credono vittima di un pirata della strada. Invece era ubriaco

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