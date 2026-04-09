Le scrittrici Ilaria Rossetti e Nicole Trevisan protagoniste della rassegna Ad alta voce
Nel mese di aprile, al Centro Culturale Candiani, si svolgono due eventi della rassegna
Prosegue nel mese di aprile con due appuntamenti la rassegna "Ad alta voce - racconti di parole e di chi le ha scritte", organizzata al Centro Culturale Candiani dal settore cultura del Comune di Venezia con Mondadori Bookstore Mestre, in collaborazione con Voci di Carta. Gli incontri sono a. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
La Sicilia, Londra e Mestre sono protagoniste dei nuovi incontri della rassegna “Ad alta voce"A febbraio si terranno altri tre appuntamenti con “Ad alta voce – racconti di parole e di chi le ha scritte”, la rassegna di presentazioni...
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