Sacro Monte di Domodossola tornano le visite guidate e cresce il turismo straniero

Le visite guidate presso il Sacro Monte di Domodossola sono state riattivate dall’ente di gestione per i mesi di maggio e giugno 2026. Il complesso del Calvario di Domodossola ha ripreso ad accogliere i visitatori, con un aumento del turismo proveniente dall’estero nel periodo. La riapertura del servizio di accoglienza è stata annunciata recentemente, segnando un ritorno alle normali attività del sito.

L’ente di gestione dei Sacri Monti ha riattivato il servizio di accoglienza e visite guidate presso il complesso del Calvario di Domodossola per i mesi di maggio e giugno 2026. L’iniziativa, partita il 1° maggio, prevede la presenza di guide abilitate locali ogni sabato, domenica e nei giorni.🔗 Leggi su Novaratoday.it Notizie correlate Al Sacro Monte di Domodossola in scena "Stabat Mater"La partnership dà vita a due spettacoli caratterizzati non solo da una elevata qualità artistica e da una peculiare cura allestitiva, ma anche da una... Ex manicomio. Tornano le visite guidateRiqualificazione e rigenerazione del Moncucco: al via un ciclo di tre nuovi incontri. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Festa patronale del Santuario del SS. Crocifisso al Calvario di Dom...; Tanta gente alla Fabbrica di Villadossola per La Traviata, a sosteg...; Celebrata la festa della Santa Croce al Sacro Monte Calvario VIDEO - Ossola; Sacro Monte Calvario, la festa patronale si conclude con il concerto di Santa Croce - Ossola. Le cappelle del Sacro Monte in pittografie su metallo e oroLe Cappelle del Sacro Monte di Varese viste in una luce diversa grazie alla sensibilità artistica di Walter Capelli diventano il cuore della mostra Attraverso il limite, visioni di Passione e Silenzio ... italynews.it Ascesa al Sacro Monte di Varese: una palestra barocca a cielo apertoI Sacri Monti bisogna conoscerli col cuore. L'invito (o la constatazione emotiva) del critico e scrittore Giovanni Testori, dove arte e fede si fondono in un unico slancio estatico nel ricordo dei ... ilsole24ore.com SS. Crocifisso del Sacro Monte di Brienza - facebook.com facebook La Madonna di Viggiano è salita al Sacro Monte. La patrona dei lucani riscenderà la prima domenica di settembre quando sarà celebrata la solenne funzione @TgrRai x.com