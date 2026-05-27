Sabalenka accusata di ipocrisia protesta per il montepremi indossando gioielli da 130mila euro
Durante una manifestazione pubblica, un’atleta ha indossato gioielli dal valore di circa 130.000 euro mentre protestava contro il montepremi di un torneo. La scelta ha suscitato reazioni e critiche, portando alla luce un contrasto tra l'ostentazione di ricchezza e la causa dichiarata. La stessa atleta è stata accusata di ipocrisia per aver usato accessori di lusso durante una protesta pubblica.
I gioielli costosi di Sabalenka hanno riacceso il dibattito sulla protesta per il montepremi: "Non si tratta di me, ma di lottare per i tennisti che faticano a sopravvivere". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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