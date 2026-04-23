Emiliano consulente della Regione la proposta di Decaro al Csm | un Cococo da 130mila euro

Il presidente della Regione Puglia ha fatto visita di persona al Consiglio superiore della magistratura per discutere una proposta riguardante un contratto di collaborazione coordinata e continuativa del valore di 130mila euro. La richiesta arriva dopo che sono state respinte tre volte altre proposte precedenti. La questione riguarda un consulente della Regione, noto come Emiliano, coinvolto in questa decisione.

Dopo tre risposte negative, il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro, ieri mattina, si è presentato di persona presso la sede del Consiglio superiore della magistratura per trovare una soluzione al “caso Emiliano”. Il governatore della Puglia ha spiegato il senso dell’incarico da consigliere giuridico che andrebbe a ricoprire il suo predecessore. Decaro, nel corso di un’audizione in terza commissione, la stessa che aveva respinto definitivamente le tre richieste precedenti arrivate a mezzo lettera, ha avanzato l’idea di un contratto da 130mila euro all’anno affinché Emiliano si occupi delle grandi crisi industriali, in particolare l’ex Ilva.🔗 Leggi su Ilgiornale.it Notizie correlate Il Csm gela Decaro: Emiliano non può fare il consulente giuridico della Regione PugliaLa telenovela del collocamento del magistrato Michele Emiliano nel ruolo di "consulente giuridico" del governatore pugliese Antonio Decaro registra... Csm, bocciata la richiesta per Emiliano consulente in RegioneCon cinque voti contrari e uno favorevole, la terza commissione del Csm avrebbe bocciato la richiesta per l'ex presidente della Puglia Michele... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Emiliano, terzo stop del Csm: salta il ruolo di consulente per la Regione; Emiliano consulente della Regione, ora Decaro propone un Co.co.co: lunedì atteso il Csm; Il Csm nega la consulenza offerta da Decaro a Emiliano. In crisi il patto con Schlein; Emiliano, terzo no del CSM: bocciato l’incarico fuori ruolo come consulente della Regione Puglia. Emiliano consulente della Regione, la proposta di Decaro al Csm: un Co.co.co da 130mila euro annuiIn Puglia ancora polemiche sul ruolo da affidare all’ex governatore Michele Emiliano Dopo tre risposte negative, il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro, ieri mattina, si è presentato di per ... ilgiornale.it Emiliano consulente della Regione, ora Decaro propone un Co.co.co: lunedì atteso il CsmDecaro in audizione al Consiglio superiore della magistratura annuncia: contratto annuale rinnovabile per una consulenza sull'ex Ilva ... lagazzettadelmezzogiorno.it Emiliano consulente, nuova nota della Regione al Csm: Decaro chiarisce l'incarico, attesa nuova decisione x.com La lista delle sedi in cui Emiliano dopo 23 anni potrebbe tornare a esercitare come magistrato, dopo il no del Csm al suo incarico di consulente giuridico per la Regione Puglia. Ma Decaro, su pressing del Nazareno, cerca altre strade - facebook.com facebook