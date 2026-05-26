Aryna Sabalenka ha superato il turno al Roland Garros 2026, indossando un outfit dal valore stimato di 130mila euro. La tennista ha attirato l’attenzione non solo per la vittoria, ma anche per il look sfoggiato in campo. La sua tenuta ha suscitato discussioni sui costi elevati delle scelte di moda nel mondo dello sport. La partita si è conclusa con la sua vittoria, mentre il suo abbigliamento ha fatto parlare di sé sui social e tra gli appassionati.

A volte il tennis incontra la moda, altre volte la supera. Al Roland Garros 2026, Aryna Sabalenka non ha attirato l’attenzione soltanto per il suo tennis, ma anche per un particolare che ha fatto parlare pubblico e social: la numero uno del mondo è scesa in campo con un set di gioielli dal valore complessivo di circa 130mila euro. E la giornata si è chiusa nel migliore dei modi anche sul piano sportivo, con la vittoria contro Jessica Bouzas Maneiro e il passaggio al secondo turno. La tennista bielorussa, quattro volte campionessa Slam, è ambassador del marchio newyorkese Material Good, che per il torneo parigino ha realizzato una collezione esclusiva ispirata proprio alle iconiche terre rosse del Roland Garros. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Sabalenka passa il turno e conquista la scena: il suo look vale 130mila euro

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