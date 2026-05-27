È partito il progetto ‘Piazza per Tutti’ a Piazza Matteotti di Santa Sofia. L’iniziativa mira a coinvolgere la comunità nella riqualificazione dello spazio pubblico. Verranno organizzati incontri e attività per raccogliere idee e proposte dai cittadini. Il progetto si concentra sulla condivisione e sulla partecipazione attiva della popolazione locale. Non sono ancora stati annunciati dettagli sui tempi di realizzazione o sui finanziamenti.

Piazza Matteotti di Santa Sofia, parte il progetto ‘Piazza per Tutti: co-creiamo il futuro della nostra comunità’. Il progetto, del costo di 17mila euro, dovrebbe essere finanziato da un bando dalla Regione per 15mila euro e prevede la partecipazione attiva della comunità (cittadini, associazioni, scuole, attività produttive) al percorso di riqualificazione della piazza, principale centro aggregativo del paese in cui sono presenti una pluralità di presìdi pubblici (municipio con vari servizi alla persona, farmacia comunale), istituto bancario e vari esercizi commerciali una struttura ricettiva (Ostello della gioventù). Lo spazio urbano ospita il mercato settimanale e una varietà di eventi culturali e animazione a cura dell’ente pubblico e dalle numerosi associazioni di volontariato presenti e attive nel territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - S. Sofia, ‘Piazza per Tutti’: progetto al via

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