Il progetto di riqualificazione di piazza Guadalupe | tutti i dettagli

È stato annunciato un progetto di riqualificazione per piazza Guadalupe, una zona storica di Monte Mario dove si trova la parrocchia dedicata alla Nostra Signora Guadalupe. Nei prossimi mesi, verranno eseguiti interventi per rinnovare l’area e migliorarne l’aspetto. La riqualificazione interesserà gli spazi pubblici e le infrastrutture, con l’obiettivo di restituire alla piazza un’immagine più curata e funzionale.

Nuova vita e nuovo look in arrivo per piazza Nostra di nostra SignoraGuadalupe, la storica area di Monte Mario dove sorge l’omonima parrocchia. Intervento che riqualificherà il centro da sempre punto nevralgico del quartiere. "Un nuovo progetto di riqualificazione che ci permetterà di valorizzare.🔗 Leggi su Romatoday.it Verde pubblico e sicurezza: progetto di riqualificazione per piazza NuovaProseguono gli interventi di manutenzione straordinaria del verde pubblico con l’appalto affidato a fine 2025 ad una ditta esterna per ampliare i... Piazza Cafforio si rinnova: via libera al progetto di riqualificazioneTarantini Time QuotidianoIl Comune di Grottaglie ha dato il via libera al progetto di fattibilità tecnica ed economica per la riqualificazione di...