Trento Live Fest 2026 | sei serate di musica sotto le stelle

A Trento si prepara il Trento Live Fest 2026, una rassegna musicale che si svolgerà in sei serate, tutte dedicate a esibizioni all'aperto. Le serate si terranno sotto le stelle, creando un’atmosfera unica. In parallelo alle performance musicali, sarà possibile ammirare gli affreschi del Ciclo dei Mesi, considerati tra i migliori esempi di arte pittorica dell’epoca. La manifestazione coinvolgerà artisti di diversi generi e si svolgerà in diverse location della città, attirando un pubblico vario e numeroso.

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Un tuffo nella storia per scoprire gli affreschi del Ciclo dei Mesi, perfetti esemplari di capolavoro gotico dipinti nella Torre dell’Aquila del Castello del Buonconsiglio, il Museo delle Scienze realizzato da Renzo Piano che disegna il profilo delle montagne trentine, pieno di dinosauri, uomini primitivi, installazioni interattive, passeggiate nella serra tropicale, con tanto di cascata scrosciante, le bollicine di montagna del Trentodoc, i canederli, il tortèl de patate e lo strudel di mele per eccellenza. Basterebbe questo per ingolosire la maggior parte delle persone e organizzare una visita a Trento. A invogliare ancora di più l’estate... 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Trento Live Fest 2026: sei serate di musica sotto le stelle ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Rock in Roma 2026: sedici anni di musica live sotto le stelle della CapitaleDal 9 giugno al 18 luglio, all’Ippodromo delle Capannelle e alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone: sedici anni, oltre... Leggi anche: ’Setting The Pace’. Bergamo e la musica. Sotto le stelle del jazz Temi più discussi: In attesa del Live Fest alla Music Arena, il Festival di Mesiano ha dato il via alla stagione dei grandi eventi in Trentino; Mobrici - tra le voci più riconoscibili del cantautorato italiano - annuncia le date estive del Supernova Summer Tour; Dopo i club, Venerus torna nei festival estivi: dalle atmosfere di Speriamo alle nuove date live del 2026; Madame annuncia il Disincanto Tour #livedellasera. @giucruciani, @DAVIDPARENZO, @Fedez e Mr. Marra vi aspettano al #FestivalEconomiaTrento! Sabato 23/05, 12:30, Teatro Sociale ? tinyurl.com/2hap5tst #DalMercatoAiNuoviPoteri. Le speranze dei giovani. 20 - 24 Maggio, 2026 Trento @econ x.com Trento Live Fest 2026: sei serate di musica sotto le stelleLuca Carboni, Emma, Negramaro e Ditonellapiaga tra gli artisti che animeranno il Trento Live Fest il 28-29-30 agosto e il 4-5-6 settembre ... panorama.it Trento Live Fest 2026: programma, biglietti e lineup del festival immerso nel verdeL’estate italiana è pronta a essere scaldata da tanta buona musica dal vivo. Per gli amanti dei concerti e della natura il Trento Live Fest 2026 è un evento imperdibile: il festival, in programma dal ... tag24.it