Cultura natura e convivialità | gli appuntamenti da non perdere in Valtrebbia

A partire dal 14 febbraio 2026, ogni secondo e terzo sabato del mese, si terrà un punto di ascolto presso il Comune di Bobbio, in piazza Santa Chiara 1, dalle 10 alle 12. L’iniziativa offre servizi di informazione, consulenza e tutela sui diritti dei cittadini e degli utenti, con particolare attenzione alle aree interne dell’Emilia Romagna. L’obiettivo è fornire supporto diretto alla comunità locale attraverso incontri periodici.

Ogni secondo e terzo Sabato del mse (a partire dal 14 febbraio 2026)Punto di ascolto aree interne dell’Emilia Romagnadalle ore 10 alle 12Bobbio, Comune di Bobbio, piazza Santa Chiara 1Punto di ascolto con attività di informazione, consulenza e tutela sui diritti dei cittadini, utenti e.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Notizie correlate

Tra borghi e natura: tutti gli eventi da non perdere in Valtrebbia«I cani hanno attraversato le epoche al nostro fianco, ricoprendo i più svariati ruoli e le più disparate attività.

Inaugurata in biblioteca la rassegna "Piccoli mondi", dieci appuntamenti tra cultura e convivialitàL’inaugurazione è stata accompagnata dal virtuosismo di Davide Rocchi e la sua chitarra che ha introdotto il pubblico nel mondo creativo dell’artista...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Camminata del 1° maggio a Casanova: natura, sport e convivialità; Natura, cultura e convivialità: torna Villa Draghi Experience a Montegrotro il 3 maggio 2026; Aperitivo alla Rocca Sanvitale di Fontanellato (Parma); Vicopisano in fiore, due giorni tra natura e arte.

Presentato il Festival dell’appennino 2026, 31 eventi in 29 comuni per sei mesi di appuntamenti tra cultura e naturaSei mesi di eventi, tre stagioni da vivere e un unico cuore pulsante che unisce quattro regioni: Marche, Abruzzo, Lazio e Umbria. Dal 3 maggio all’31 ottobre 2026, torna il Festival dell’Appennino, I ... farodiroma.it

Ormea e Alta Valle Tanaro tra natura e tradizione nel Cuore della MontagnaCUNEO CRONACA - Per tutto il mese di maggio, fino alle celebrazioni del Corpus Domini, Ormea e l’Alta Valle Tanaro si trasformano nel vero Cuore della Montagna: un invito aperto a rallentare, respirar ... cuneocronaca.it

La capitale cinese, #Beijing, ha registrato 18,83 milioni di visite turistiche durante la festività del #PrimoMaggio, durata cinque giorni, segnando un aumento del 5,1% su base annua, ha comunicato martedì 5 maggio l'Ufficio Municipale per la Cultura e il Turis - facebook.com facebook

"C'è qualcosa di veramente morboso e irrazionale nell'ossessione dell'Ue di perseguitare la cultura e l'arte russa attraverso sanzioni e ogni sorta di restrizione. È molto deplorevole che la leadership italiana, così come la Direzione della Biennale, siano div x.com